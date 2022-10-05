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Необычное хобби: мужчина вяжет свитера с достопримечательностями, которые он посетил (15 фото)

Иннер Харбор, БалтиморКаждому туристу хочется приобрести какой-нибудь сувенир, который бы напоминал ему о его путешествии. А американский художник Сэм Барски делает себе такие сувениры самостоятельно. Мужчина выбрал себе довольно необычное хобби - вязание. Он вяжет свитера с достопримечательностями, которые он посетил. И стоит похвалить его за то, что он не использует схемы для вязания. Свитерки он делает, так сказать, на глаз. В результате на забавного вязальщика обратили внимание пользователи соцсетей. Давайте поглядим на творения этого чудака.

Иннер Харбор, Балтимор


Маяк Портленд-Мол

Маяк Портленд-Мол
Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо

Национальный парк Роки-Маунтин, Колорадо
Кейп-Мей

Кейп-Мей
"Этот свитер был связан специально для поездки туда летом 2018 года. Спереди изображён викторианский особняк, а сзади есть ещё и маяк"

Национальный парк Gateway Arch в Сент-Луисе

Национальный парк Gateway Arch в Сент-Луисе
"На свитере изображено здание суда, которое находится прямо через поле от знаменитой арки известной под именем «Врата на запад»"

«Врата на запад»

«Врата на запад»
Совиный свитер

Совиный свитер
К слову, Сэм вяжет свитера не только с достопримечательностями, но и с представителями животного мира. Кажется, нет темы, на которую этот человек не мог бы связать свитер.

Колониальный Вильямсбург

Колониальный Вильямсбург
"Колониальный Вильямсбург — не что иное как интерактивный город-музей живой истории Северной Америки. Очень интересное и познавательное место"

Альпачий свитерок

Альпачий свитерок
"Это альпачий свитер. Связан из 100% пряжи альпаки и изображает альпак. Предназначен для ношения на фестивале альпак в Мэриленд, который проходит каждый ноябрь. Что тут скажешь? Альпак много не бывает!"

Стоунхендж

Стоунхендж
Нью-йоркский свитер

Нью-йоркский свитер
Балтиморская Пагода

Балтиморская Пагода
Эйн-Геди, Израиль

Эйн-Геди, Израиль
Тауэрский моста в Лондоне

Тауэрский моста в Лондоне
Колледж Монтгомери, кампус Джермантаун

Колледж Монтгомери, кампус Джермантаун
# Главные новости
По материалам: триникси

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