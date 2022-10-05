. Никита Михалков хочет отсудить миллионы

Как сообщает пресса, режиссер Никита Михалков ввязался в судебные тяжбы. Журналисты сообщили, что Никита Михалков намерен взыскать с четы Досталь крупную сумму. Три года назад между режиссерами был заключен договор займа. Договор стороны подписали в июне, а погасить долг супруги должны были уже в декабре того же года, 2019-го. Очевидно Никита Михалков так и не получил обещанные деньги. Режиссер решил урегулировать ситуацию в судебном порядке. «В адрес Тверского суда Москвы поступило исковое заявление от Михалкова Никиты Сергеевича о взыскании с Досталя Владимира Николаевича и Досталь Мариам Захаровны задолженности по договору займа в размере 16 миллионов 380 тысяч 575 рублей», — сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда столицы Ксения Розина «ТАСС».Никита Сергеевич намерен получить с супругов дополнительно больше 8 миллионов. Сумма также связана с договором займа. Напомним, что известный постановщик сейчас судится с Виталием Манским. Звезда обвинил коллегу в клевете. В беседе с Ксенией Собчак документалист заявил о якобы хищении бюджетных средств на кинофестивале Михалкова. «Воруется на московском международном фестивале не меньше 85 процентов бюджета, — говорил Манский. — Я, как фестивальный менеджер, могу точно просчитать, сколько стоит этот фестиваль. И он стоит в лучшем случае 15 процентов от тех сумм, которые получает он напрямую от государства».