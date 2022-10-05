. Новая участница решила избавить Салибекова от депрессии

Вадим Карасев

Юлия Белая уже начала новые отношения, в то время как у Тиграна Салибекова совершенно ничего в личной жизни не получается. И это при том, что он мечтал завести полноценную семью на проекте. Однако сейчас у него совершенно нет настроения двигаться к собственной цели. Один из самых любвеобильных парней Дом-2 узнал, что его бывшая девушка выбрала соперника и совсем расклеился. Неужели он не может продать свою машину, чтобы приобрести для девушки дорогой подарок и она вернулась обратно?Руководство проекта сделало всё возможное, чтобы в ближайшем будущем Салибеков остался на Дом-2. Новенькая участница согласилась вытащить Тиграна из депрессии, окутывая его любовью, лаской и заботой. Только интересно, насколько её всё же хватит?Сейчас о девушке мало что известно. Ведущие говорят, что она очень красивая и Салибеков ей определённо запал в душу. Однако он никак не может отойти от расставания с Белой. К чему в итоге приведут его новые отношения? Ведь Наталья Безверхова даже предпринимала попытку снять приворот, но ничего не вышло...