. Новая участница решила избавить Салибекова от депрессии
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Новая участница решила избавить Салибекова от депрессии

Новая участница решила избавить Салибекова от депрессии
После ухода Юлии Белой Тигран Салибеков совсем расклеился, однако с помощью кастинга удалось найти девушку, которая готова залечить его израненное сердце.
 Юлия Белая уже начала новые отношения, в то время как у Тиграна Салибекова совершенно ничего в личной жизни не получается. И это при том, что он мечтал завести полноценную семью на проекте. Однако сейчас у него совершенно нет настроения двигаться к собственной цели. Один из самых любвеобильных парней Дом-2 узнал, что его бывшая девушка выбрала соперника и совсем расклеился. Неужели он не может продать свою машину, чтобы приобрести для девушки дорогой подарок и она вернулась обратно?

Руководство проекта сделало всё возможное, чтобы в ближайшем будущем Салибеков остался на Дом-2. Новенькая участница согласилась вытащить Тиграна из депрессии, окутывая его любовью, лаской и заботой. Только интересно, насколько её всё же хватит?

Сейчас о девушке мало что известно. Ведущие говорят, что она очень красивая и Салибеков ей определённо запал в душу. Однако он никак не может отойти от расставания с Белой. К чему в итоге приведут его новые отношения? Ведь Наталья Безверхова даже предпринимала попытку снять приворот, но ничего не вышло...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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