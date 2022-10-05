. Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
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Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу

Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу

Во время съемок программы «О самом главном» с ведущим доктором Мясниковым произошел неприятный инцидент — на него напала обезьяна. Редакторы решили оставить это в эфире.


Эфир программы вышел в начале октября. Он был посвящен генетике и заболеваниям, склонность к которым передается по наследству. В студию шоу на телеканале «Россия 1» привели примата — он изначально был настроен достаточно враждебно: рычал и шипел, когда Мясников подходил к нему близко.

Врач, чтобы успокоить животное, даже дал ему банан. Во время съемок программы медик то и дело обращался к примату и рассказывал теории генетических заболеваниях. В какой-то момент Мясников подошел к животному, которое сначала схватило его за одежду, а затем бросилось в его сторону и дважды укусило его за ногу.

«Больно кусаешься! Ты свой банан охраняешь? Хорошо, что старый и зубы тупые», — сказал доктор, отметив, что ему было неприятно ощутить зубы примата.

Несмотря на боль и неприятный инцидент, Мясников продолжил программу. А также вспомнил, что уже имел дело с этими животными. «У меня была такая обезьяна в детстве, кусачая тоже со страшной силой», — улыбнулся доктор.

В социальных сетях уже пошутили, что Мясникову нужно быть аккуратнее с приматами и следить за здоровьем. «Про обезьянью оспу, надеюсь, напоминать не надо?»; «А ведь все могло закончиться серьезнее, зубы у него такие, что прокусят до кости»; «Быть доктором не просто почетно, но и опасно», — пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, Александр Мясников один из самых известных медиков в стране. Много лет на телеканале «Россия 1» он ведет передачу «О самом главном», рассказывая всей стране, как нужно заботиться о здоровье: дает советы, приглашает эксперты и тестирует различные теории. В одном из интервью он заявил: Елена Малышева, которая ведет шоу «Жить здорово» на Первом канале ему не конкурент. Они оба занимаются важными вещами, и даже дружат между собой.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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