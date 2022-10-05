. Обнаженная Ольга Бузова с синяками на спине боится показаться мужу

36-летняя певица и ведущая Ольга Бузова поделилась ужасающим фото. Исполнительница хита «Вот она я» вернулась в Москву из Беларуси, где проходили съемки музыкального проекта «Фактор.by». Первое, что сделала бывшая ведущая «Дома-2», это вернулась к занятиям спортом под руководством своего тренера. Ольга показала видео из фитнес-зала. Она предстала в черном костюме – майке и легинсах. Поп-звезда не без труда выполняла упражнения на растяжку и укрепление мышц, качала пресс. «Мы начали нашу горячую тренировочку!» — ободряюще сказала наставница Бузовой. Ведущая шоу «Звезды в Африке» во всем слушалась тренера. «Спорт так улучшает настроение! Алена решила, что меня завтра должны носить на руках», — пошутила Ольга, делая упражнения с утяжелителем на ноге. Закончив тренировку, певица отправилась к массажисту. После процедуры она обнародовала фото, на котором позировала полуобнаженной. Бузова встала спиной к камере. На ее коже остались следы после вакуумного массажа. Телеведущая приподняла волосы, чтобы были лучше видны «засосы».«А я тут своим телом и своим здоровьем решила заняться. Что я скажу мужу? Аааа... У меня же его нет!» — иронично подписала снимок бывшая жена Дмитрия Тарасова.