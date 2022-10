. Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts сегодня официально подтвердило планы скоро анонсировать новую часть Need for Speed. На Youtube-канале гоночной франшизы запланировали премьеру с анонсом новой игры серии. Премьера состоится 6 октября в 18:00 по московскому времени.

На данный момент издательство Electronic Arts не подтверждает ранее опубликованное инсайдерами название игры — Need for Speed Unbound. Но все говорит о том, что инсайдеры были правы, в частности, ключевой арт игры обнаружили на сайте Need for Speed — его можно видеть ниже.





Напомним, инсайдеры говорили, что Need for Speed Unbound выйдет только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.