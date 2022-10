. Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени

Вадим Карасев





Завтра компания Electronic Arts обещает представить новую часть Need for Speed. На данный момент официально ее название не анонсировали, но уже не только инсайдеры, но и утечки говорят, что новая игра серии Need for Speed будет называться Unbound.

Сегодня же в сети появились первые скриншоты Need for Speed Unbound. Их опубликовал японский магазин Neowing, похоже, что это случилось раньше времени. Ниже можно видеть скриншоты, которые были опубликованы. При этом, магазин указал в качестве даты релиза 2 декабря 2022 года, ранее эту дату называли и инсайдеры.





Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Need for Speed Unbound будет совмещать в сети фотореализм и элементы из аниме, а выйдет игра только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.