. Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени
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Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени

Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени


Завтра компания Electronic Arts обещает представить новую часть Need for Speed. На данный момент официально ее название не анонсировали, но уже не только инсайдеры, но и утечки говорят, что новая игра серии Need for Speed будет называться Unbound.

Сегодня же в сети появились первые скриншоты Need for Speed Unbound. Их опубликовал японский магазин Neowing, похоже, что это случилось раньше времени. Ниже можно видеть скриншоты, которые были опубликованы. При этом, магазин указал в качестве даты релиза 2 декабря 2022 года, ранее эту дату называли и инсайдеры.


Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Need for Speed Unbound будет совмещать в сети фотореализм и элементы из аниме, а выйдет игра только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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