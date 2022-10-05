. По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts анонсировало бесплатные 10 часов игры в новый хоккейный симулятор — NHL 23. Игроки получат доступ к 10-часовой пробной версии игры по EA Play и Game Pass Ultimate уже на следующей неделе — 11 октября. Релиз игры должен состояться 14 октября.

Не уточняется, какой контент будет доступен игрокам в рамках 10-часовой пробной версии NHL 23. Напомним, на прошлой неделе игрокам стала доступна 10-часовая пробная версия FIFA 23 по EA Play и Game Pass Ultimate, но игроки на Xbox столкнулись с определенными проблемами в ней.

Заявлено, что в NHL 23 будет реализована кроссплатформенная игра, как это было сделано и с FIFA 23.

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