. По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза
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По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза


Издательство Electronic Arts  анонсировало бесплатные 10 часов игры в новый хоккейный симулятор — NHL 23. Игроки получат доступ к 10-часовой пробной версии игры по EA Play и Game Pass Ultimate уже на следующей неделе — 11 октября. Релиз игры должен состояться 14 октября.

Не уточняется, какой контент будет доступен игрокам в рамках 10-часовой пробной версии NHL 23. Напомним, на прошлой неделе игрокам стала доступна 10-часовая пробная версия FIFA 23 по EA Play и Game Pass Ultimate, но игроки на Xbox столкнулись с определенными проблемами в ней.

Заявлено, что в NHL 23 будет реализована кроссплатформенная игра, как это было сделано и с FIFA 23.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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