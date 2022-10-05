. Подборка закадровых фотографий со съемок известных фильмов (19 фото)

Вадим Карасев

Создание фильмов - это настоящая технологическая магия. Мы привыкли видеть готовый результат, но съемочный процесс не менее интересен. Давайте приоткроем кулисы съемочной площадки и посмотрим, что там происходит.На съёмках «Дня независимости»,1996Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991«Мгла», 2007«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007«Назад в будущее 2», 1989. Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.«Добыча», 2022За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом ЛеджеромКарен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019«Детские игры», 1988«Восставший из ада», 1987Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993За кадром «Чужого», 1979«Мстители: Война бесконечности». Элизабет Олсен и Пол БеттаниАкула Брюс, «Челюсти», 1975Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»