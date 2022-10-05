. Подборка закадровых фотографий со съемок известных фильмов (19 фото)
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Подборка закадровых фотографий со съемок известных фильмов (19 фото)

На съёмках «Дня независимости»,1996Создание фильмов - это настоящая технологическая магия. Мы привыкли видеть готовый результат, но съемочный процесс не менее интересен. Давайте приоткроем кулисы съемочной площадки и посмотрим, что там происходит.

На съёмках «Дня независимости»,1996


Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»

Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»
Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991

Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991
«Мгла», 2007

«Мгла», 2007
«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»
Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007

Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007
«Назад в будущее 2», 1989. Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.

«Назад в будущее 2», 1989
«Добыча», 2022

«Добыча», 2022
За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером

За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером
Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019

Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019
«Детские игры», 1988

«Детские игры», 1988
«Восставший из ада», 1987

«Восставший из ада», 1987
Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019
Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе

Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе
«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993

«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993
За кадром «Чужого», 1979

За кадром «Чужого», 1979
«Мстители: Война бесконечности». Элизабет Олсен и Пол Беттани

«Мстители: Война бесконечности»
Акула Брюс, «Челюсти», 1975

Акула Брюс, «Челюсти», 1975
Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»

Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»
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По материалам: триникси

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Подборка закадровых фотографий со съемок известных фильмов (19 фото)
Подборка закадровых фотографий со съемок известных фильмов (19 фото)
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