. Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
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Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок

Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Певица Алла Пугачева по слухам продает свой замок. Артистка на днях вновь покинула Россию, проведя здесь чуть больше месяца. Поклонники обсуждают, навсегда на этот раз уехала Примадонна или еще вернется. Подруга Аллы Пугачевой, Любовь Аксенова, уверена, что да. «Она любит свою страну, любит людей, у нее здесь, в России, похоронены все — родные, близкие. Просто эмоции взяли верх. Пусть все переварится, успокоится, устаканится. Надо просто оставить в покое человека и не дергать», — сказала Любовь Аксенова.
Женщина отрицает, что Алла Борисовна выставила на продажу замок в деревне Грязь. Говорит, что певица обсудила бы с ней этот момент. «О том, что собирается продать замок, я от нее не слышала. Думаю, что это неправда», — добавила Любовь Аксенова, «News.ru». Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Алла Пугачева приезжала в России, чтобы выставить на продажу замок в деревне Грязь. По некоторым данным, певица запросила за него миллиард рублей.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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