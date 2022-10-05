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Популярный комик назвал плюсы КВН

Популярный комик назвал плюсы КВНБывший участник КВН Азамат Мусагалиев заявил, что телеигра тренирует в юмористах закалку

Бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края», телеведущий и комик Азамат Мусагалиев заявил, что телеигра тренирует в юмористах закалку и учит их креативности. Плюсы «Клуба веселых и находчивых» он назвал в подкасте Main Event Podcast, выпуск которого вышел на YouTube.

Ведущий подкаста Георгий Дзгоев счел, что КВН подарил России поколение талантливых комиков. «Я бы даже, наверное, назвал в какой-то степени КВН академией телевидения. Частной», — сказал в ответ Мусагалиев.

Телеведущий указал, что члены команд КВН, как правило, специализируются на чем-то одном и постоянно совершенствуются в этом. Кроме того, популярный комик отметил, что участники КВН отлично понимают процесс создания телепрограмм к моменту, когда они покидают игру. Помимо того, бывшие участники телеигры могут быть ярче и креативнее своих коллег, предположил Мусагалиев.

Другим преимуществом участия в программе он назвал получение «неимоверной» закалки. Телеведущий уточнил, что замечал эту особенность, когда ему доводилось работать с авторами, не игравшими в КВН. По его словам, те, кто не имеет опыта в телеигре, впадают в депрессию и испытывают стресс, если им нужно срочно внести много правок в работы. При этом кавээнщики намного легче справляются с такими задачами.

Ранее бывший участник команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров назвал главу телеигры Александра Маслякова «магическим человеком». Он также высказался о мифах о главе программы.

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По материалам: lenta.ru

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