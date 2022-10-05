. Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии

Праздник День учителя в России имеет четко закрепленную дату, повторяющуюся из года в год. Потому и в 2022 году день учителя будет 5 октября (среда). Но не всё так однозначно. А потому, что еще до 1994 года в в нашей стране данный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Потому, до сих пор у многих людей, живущих на постсоветском пространстве, существует некая путаница в голове.

Трогательные поздравления ко Дню учителя в стихах





Дата 5 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году был принят первый международный документ, определяющий условия труда учителей – Рекомендация «О положении учителей». Задача праздника – привлечь внимание к учителям. Их положению в обществе, роли в образовании и развитии.





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Мы искренне вас поздравляем,

Только счастья вам желаем,

Семейного благополучия, тепла,

Чтобы любовь в руки текла.

Пусть радость посетит ваш дом,

Праздник наполнится теплом,

Пусть залетит в жизнь счастья птица,

Накроет вас своим крылом.

Мы желаем вам открытий,

Пусть свершаются заветные мечты,

Не прекращают радость вас дети,

Дарят улыбки и цветы.

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Благодарим за вашу профессию,

Любовь, проделанный труд,

За ценные знания,

За ваши умения.

Пусть в душе цветет весна,

Жизнь будет радостей полна,

Пусть счастливый, добрый смех,

Радует вас каждый день сполна.

Пусть у вас все будет хорошо,

И жилось вам очень сладко,

Мы вас ценим, уважаем,

Всем классом дружно поздравляем.

***

Спасибо за вашу профессию,

За ваши знания, доброту,

За уроки интересные,

Оставайтесь всегда на борту.

День учителя – необычный день,

Этот праздник любим неспроста,

Ваш дар вам дан свыше,

В вашем сердце живет доброта.

Учительский труд сложен,

Бывает с нами сложно иногда,

Ваш труд – достойный,

Ведет детей в счастливое будущее,

Будто это звезда.

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Спасибо за вашу работу,

За вашу любовь, доброту,

За ваши умения, строгость,

за вашу душевною теплоту.

Способны покорить любопытство,

Зажечь в учениках интерес,

Знания всех повысить,

Советами излечить стресс.

В День учителя России,

Примите наш скромный букет,

Из пожеланий счастливых,

Полны любви и теплоты.

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С чудным праздником поздравляю,

День только с улыбки начинайте,

Пусть жизнь будет полна тепла,

В душе всегда цветет весна.

Пусть вдохновение не уходит,

Зарплата с каждым месяцем растет,

Улыбка прекрасная всех радует,

Проблемы в жизни отсутствуют.

Желаем вам, дорогие учителя,

Наслаждаться жизнью сполна,

Пусть счастливой будет дорога,

Порадуем же любимого педагога.

Как поздравить учителей с профессиональным праздником в прозе

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Родные, любимые учителя, поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы вас наполняли силы и много энергии. Творческих успехов, вдохновения, любви и много радости. Пусть каждый день приносит только радость и счастье, а беды и проблемы обходят вас десятой дорогой!





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Педагоги, учителя, сегодня ваш праздник. Извините за наши шалости и плохое поведение. Спасибо за ваш труд, знания, талант и умение находит к каждому подход. Желаем стальных нервов, вдохновения и прибавки к зарплате.

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С Днем учителя поздравляю! Желаем крепкого здоровья, успехов, душевного тепла и семейного благополучия. Пусть вашу жизнь наполняют хорошие моменты, работа приносит удовольствие, а дома всегда радостно ждут родные и близкие.

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Учителя, сегодня мы отмечаем ваш профессиональный праздник. Это отличный повод поблагодарить вас за проделанную работу, ценные знания и терпение. Желаем скорейшего исполнения заветной мечты, карьерного роста и всех земных благ.

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Поздравляем с Днем учителя! Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, терпения. Пусть ученики радуют вас своими знаниями и прилежным поведением. Спасибо за ваши старания, мы ценим ваш труд!