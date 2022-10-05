Поздравления и открытки порадуют на День учителя в 2022 году всех представителей этой профессии
Праздник День учителя в России имеет четко закрепленную дату, повторяющуюся из года в год. Потому и в 2022 году день учителя будет 5 октября (среда). Но не всё так однозначно. А потому, что еще до 1994 года в в нашей стране данный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Потому, до сих пор у многих людей, живущих на постсоветском пространстве, существует некая путаница в голове.
Трогательные поздравления ко Дню учителя в стихах
Дата 5 октября выбрана не случайно. Именно в этот день в 1966 году был принят первый международный документ, определяющий условия труда учителей – Рекомендация «О положении учителей». Задача праздника – привлечь внимание к учителям. Их положению в обществе, роли в образовании и развитии.
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Мы искренне вас поздравляем,
Только счастья вам желаем,
Семейного благополучия, тепла,
Чтобы любовь в руки текла.
Пусть радость посетит ваш дом,
Праздник наполнится теплом,
Пусть залетит в жизнь счастья птица,
Накроет вас своим крылом.
Мы желаем вам открытий,
Пусть свершаются заветные мечты,
Не прекращают радость вас дети,
Дарят улыбки и цветы.
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Благодарим за вашу профессию,
Любовь, проделанный труд,
За ценные знания,
За ваши умения.
Пусть в душе цветет весна,
Жизнь будет радостей полна,
Пусть счастливый, добрый смех,
Радует вас каждый день сполна.
Пусть у вас все будет хорошо,
И жилось вам очень сладко,
Мы вас ценим, уважаем,
Всем классом дружно поздравляем.
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Спасибо за вашу профессию,
За ваши знания, доброту,
За уроки интересные,
Оставайтесь всегда на борту.
День учителя – необычный день,
Этот праздник любим неспроста,
Ваш дар вам дан свыше,
В вашем сердце живет доброта.
Учительский труд сложен,
Бывает с нами сложно иногда,
Ваш труд – достойный,
Ведет детей в счастливое будущее,
Будто это звезда.
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Спасибо за вашу работу,
За вашу любовь, доброту,
За ваши умения, строгость,
за вашу душевною теплоту.
Способны покорить любопытство,
Зажечь в учениках интерес,
Знания всех повысить,
Советами излечить стресс.
В День учителя России,
Примите наш скромный букет,
Из пожеланий счастливых,
Полны любви и теплоты.
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С чудным праздником поздравляю,
День только с улыбки начинайте,
Пусть жизнь будет полна тепла,
В душе всегда цветет весна.
Пусть вдохновение не уходит,
Зарплата с каждым месяцем растет,
Улыбка прекрасная всех радует,
Проблемы в жизни отсутствуют.
Желаем вам, дорогие учителя,
Наслаждаться жизнью сполна,
Пусть счастливой будет дорога,
Порадуем же любимого педагога.
Как поздравить учителей с профессиональным праздником в прозе
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Родные, любимые учителя, поздравляем вас с праздником! Желаем, чтобы вас наполняли силы и много энергии. Творческих успехов, вдохновения, любви и много радости. Пусть каждый день приносит только радость и счастье, а беды и проблемы обходят вас десятой дорогой!
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Педагоги, учителя, сегодня ваш праздник. Извините за наши шалости и плохое поведение. Спасибо за ваш труд, знания, талант и умение находит к каждому подход. Желаем стальных нервов, вдохновения и прибавки к зарплате.
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С Днем учителя поздравляю! Желаем крепкого здоровья, успехов, душевного тепла и семейного благополучия. Пусть вашу жизнь наполняют хорошие моменты, работа приносит удовольствие, а дома всегда радостно ждут родные и близкие.
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Учителя, сегодня мы отмечаем ваш профессиональный праздник. Это отличный повод поблагодарить вас за проделанную работу, ценные знания и терпение. Желаем скорейшего исполнения заветной мечты, карьерного роста и всех земных благ.
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Поздравляем с Днем учителя! Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения, терпения. Пусть ученики радуют вас своими знаниями и прилежным поведением. Спасибо за ваши старания, мы ценим ваш труд!