. Простые способы быстро растянуть узкие туфли и сапоги
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Простые способы быстро растянуть узкие туфли и сапоги

Простые способы быстро растянуть узкие туфли и сапоги

Новая обувь редко бывает удобной сразу, при первой носке. Зачатую требуется период разнашивания, который часто оборачивается водянками и болью. Чтобы избежать такой ситуации, нужно прислушаться к народным советам. Есть нехитрые способы, как быстро растянуть узкие туфли или сапоги.

Как растянуть узкие туфли и сапоги

Если обувь жмет лишь немного, тогда можно попробовать воздействовать на нее температурой. Для этого вам понадобится обычный фен. Кожаные туфли легко поддаются размягчению при помощи горячего воздуха. Как только обувь прогреется, просто наденьте ее на носки и походите по комнате.


Противоположный метод — воздействие холодом, причем экстремальным. Возьмите обычный плотный полиэтиленовый пакет, который не будет пропускать воду, и наполните его. Затем хорошенько утрамбуйте его внутри обуви и положите ее в морозилку. Замерзая, вода расширится и растянет туфли. Однако будьте осторожны с деликатными материалами и постарайтесь не порвать подкладку.

Неплохо справляется с задачей медицинский спирт. Протрите туфли или сапоги изнутри ватным тампоном, смоченным в спирте, и походите в обуви, пока он не высохнет. Если желания так растягивать новую пару нет, то просто набейте обувь газетами и дождитесь испарения спирта.

Любителям прогулок в ненастную погоду можно посоветовать носить новую обувь под дождем. Намокая прямо на ногах, она растянется на полразмера или размер.

Как мы уже поняли, температурный «шок» очень полезен при растягивании натуральных тканей, кожи и замши. Можно обдать туфли изнутри кипятком, но делать это нужно очень быстро, чтобы материалы не испортились. Остаток влаги просто промокните салфеткой.

Если же ваша новая обувь сделана из кожзама, то на помощь придет вазелин или любой жирный крем. Им нужно смазать проблемные места внутри пары, дать средству впитаться и поносить обувь полчаса.

Если ничего не помогло


Если вышеперечисленные методы не помогли или вы боитесь испортить дорогую пару обуви, то ее можно отнести мастеру. Сапожники расскажут вам, можно ли растянуть туфли или сапоги, не повредив их. Важно понимать, что любое растягивание — это опыты на грани фола. Если перестараться, то обувь может стать непригодной для носки.

В случае, если вы купили обувь без примерки или она так сильно понравилась вам в магазине, что вы не заметили дискомфорта, ее можно вернуть назад или обменять на подходящую. Но для этого нужно всегда сохранять чеки.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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