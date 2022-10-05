. Россия и Белоруссия будут вместе контролировать таможенные операции

Таможенники России и Белоруссии смогут проводить совместный контроль на границе и обмениваться сведениями. Такой закон от 24 сентября 2022 года № 367-ФЗ вступает в силу 5 октября.

Законом ратифицировали Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Это соглашение подписано 24 февраля 2022 года в Москве и 4 марта 2022 года в Минске.

Предусмотрено, что в Таможенном комитете Союзного государства создадут Межгосударственный центр для координации работы по управлению рисками и мониторингу таможенных операций. Он будет расположен в Минске, а финансировать его деятельность планируют за счет бюджета Союзного государства.





Согласно договору, российские и белорусские таможенники планируют сотрудничать в информационной сфере, обмениваться сведениями, осуществлять таможенный контроль. Также установлено, что соответствующие службы обеих стран будут категорировать людей, совершающих таможенные операции, по единым правилам.



