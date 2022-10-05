. Россия продолжит использовать две военные базы на территории Республики Беларусь
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Россия продолжит использовать две военные базы на территории Республики Беларусь

Россия продолжит использовать две военные базы на территории Республики Беларусь
Речь идет о системе предупреждения ракетной угрозы и станции связи с подводными лодками

5 октября вступает в силу закон № 369 «О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о продлении срока действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, расположенной на территории Республики Беларусь». В соответствии с ним Россия и Республика Беларусь продлевают соглашение о содержании и использовании российских военных баз на территории Республики Беларусь — узла связи системы предупреждения о ракетном нападении близ города Барановичи и радиостанции Вилейка.

Впервые соглашения, позволяющие России свободно использовать указанные объекты на территории Республики Беларусь, были подписаны в 1995 году. Оба объекта, о которых идет речь, играют существенную роль в обеспечении обороноспособности страны на западном стратегическом направлении. Прежде всего к их функциям относится обнаружение пусков баллистических ракет противника, определение их траектории и выдача оповещений, на основании которых уже можно принимать решение о развертывании и задействовании систем противоракетной обороны.


На сегодняшний день это единственные российские военные объекты в Республике Беларусь. Как ранее пояснял «Парламентской газете председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов, несмотря на солидный возраст обеих военных баз, то оборудование, которое сейчас там находится, позволяет им функционировать по своему прямому назначению.

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По материалам: pnp.ru

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