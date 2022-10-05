. Россияне бросились вкладываться в драгметаллы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне бросились вкладываться в драгметаллы

Россияне бросились вкладываться в драгметаллы«Ъ»: банки фиксируют возросший спрос россиян на вложения в драгоценные металлы

Российские банки продолжают фиксировать рост спроса граждан на вложения в драгоценные металлы. О том, что россияне бросились вкладываться в драгметаллы, пишет в среду, 5 октября, «Коммерсантъ».

Отмечается, что в сравнении со слитками и монетами, которые получили в этом году льготы, вложения россиян в обезличенные металлические счета (ОМС) в несколько раз выше. Так, по данным Сбербанка, с начала года его клиенты купили 100 тонн драгоценных металлов в обезличенном виде и открыли 300 тысяч ОМС. При этом золота клиенты банка купили в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Клиенты ВТБ за девять месяцев открыли почти 110 тыс. ОМС, из них 44% пришлось на счета в золоте. В Россельхозбанке около 90 процентов объема средств в ОМС составляют инвестиции в золото.

Председатель правления Реалист банка Владимир Эльманин прогнозирует, что повышенный спрос на драгметаллы сохранится до момента стабилизации рынка. Он ожидает постепенного возрастания цены, как в связи с общей коррекцией на рынке, так и с курсовыми разницами, несмотря на падение стоимости в рублях в течение последнего квартала. Эксперты издания считают, что люди воспринимают драгметаллы, и золото в первую очередь, как защитный актив.

Ранее экономист Дмитрий Скрябин в беседе с «Лентой.ру» назвал вложения в золото самым эффективным способом сбережения средств. Дополнительным фактором, который сделал покупку драгоценного металла лучшим способом сохранения и преувеличения своих средств, эксперт назвал снижение привлекательности депозитных продуктов из-за снижения ставки Центральным банком.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не терпела. Были холопами, стали рабами!»
Заявление Пугачевой из-за границы: «Меня ненавидят люди, которых я не
Фейл от парня, который решил продемонстрировать свою силу
Фейл от парня, который решил продемонстрировать свою силу
Более 5 тысяч человек подали заявки на участие в кадровом проекте "Лидеры возрождения"
Более 5 тысяч человек подали заявки на участие в кадровом проекте
Россияне бросились вкладываться в драгметаллы
Россияне бросились вкладываться в драгметаллы
Доктор Мясников предупредил об опасном последствии популярного лекарства
Доктор Мясников предупредил об опасном последствии популярного
Бесплатное DLC для Sonic Frontiers предлагает SEGA игрокам
Бесплатное DLC для Sonic Frontiers предлагает SEGA игрокам
Подруга Пугачевой объяснила отъезд певицы из России
Подруга Пугачевой объяснила отъезд певицы из России
Байдена предупредили о болезненном ударе России
Байдена предупредили о болезненном ударе России
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания мужчин и реальность жизни с ней
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания

Топ на сегодня

"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой независимости Зеленского
"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Госконтракты решили пересматривать из-за мобилизации
Парень уронил гопника на пол четким приемом
Парень уронил гопника на пол четким приемом
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы
В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки,

Еще по теме

Россияне бросились скупать валюту
Россияне начали покупать больше недвижимости в Европе
ЦБ: россияне увеличили спрос на наличную валюту
Банк российской оборонки распродал золотые запасы