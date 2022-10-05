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Россияне стали чаще банкротиться

Россияне стали чаще банкротитьсяПортал DA сообщил о росте числа решений о банкротстве россиян в 2022 году

В 2022 году россияне стали чаще банкротиться — количество случаев признания гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества в первые восемь месяцев года выросло на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили «Известиям» специалисты портала DA.

В общей сложности число соответствующих решений достигло 168 тысяч, эксперты проанализировали все процедуры банкротства физлиц в стране.

В реестр требований кредиторов, обеспеченных залогом, в текущем году было включено 20 миллиардов рублей, что меньше, чем в прошлом году. Однако объем удовлетворенных требований в таких процедурах вырос — с 27 процентов в 2021 году до 40 процентов в первые восемь месяцев 2022-го.

Средние сроки реализации имущества банкротов составили девять месяцев, число реализованных лотов также возросло почти на 40 процентов.

Институт банкротства физлиц в России действует с 2015 года: при признании человека банкротом его имущество продается и делится между кредиторами. Если суммы не хватает для покрытия всей задолженности, оставшаяся часть считается погашенной, следует из разъяснений Федеральной налоговой службы.

С сентября 2020 года в России применяется также механизм избавления от долгов без суда — за это время им воспользовались около 11 тысяч человек, сообщало Минэкономразвития. Сумма списаний оценивается в 3,7 миллиарда рублей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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