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Россияне стали обменивать премиальные иномарки на новые китайские авто

Россияне стали обменивать премиальные иномарки на новые китайские авто

Для приобретения китайских кроссоверов Exeed от Chery россияне сдают в "трейд-ин" премиальные европейские и японские автомобили. Об этом пишет "Московский комсомолец", ссылаясь на руководителя бренда Exeed в РФ Геннадия Баранова.

По словам главы российского подразделения компании, доля сдаваемых в обмен на "китайца" премиум-автомобилей составляет приблизительно 35-37%. Баранов подчеркнул, что интерес к дорогим китайским брендам обусловлен крайне высокой стоимостью обслуживания машин европейских и японских премиум-марок, а также трудностями с ввозом в Россию запчастей.


Представитель Exeed отметил, что для получения скидки на новый китайский кроссовер средний автовладелец сдаёт относительно "свежие" машины, со сроком эксплуатации менее 10 лет.

Ранее Ruposters перечислил самые качественные марки китайских автомобилей. Аналитики разработали статистику недочетов, замеченных хозяевами авто в период со второго по шестой месяц использования.

Самым распространенным автомобилем в России стала Lada 2107: насчитывается не менее 1,4 млн "семерок". За ними в рейтинге следуют "девятки", а именно 1,17 млн автомобилей Lada 2109. На третьем месте в списке – Lada 2106, эксперты зафиксировали около 1,11 млн единиц.

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По материалам: uposters.ru

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