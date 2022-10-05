. Российская социальная сеть сняла сериал
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Российская социальная сеть сняла сериал

Российская социальная сеть сняла сериал«Одноклассники» и проект «КОТ» запускают мини-сериал о зооволонтерах

Российская социальная сеть «Одноклассники» (ОК) и зоозащитный проект «КОТ» сняли сериал о волонтерах, работающих с животными. Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Проект получил название «КОТ: ИСТОРИИ». Лента снята в виде интервью-монологов главных героев. Всего выйдет пять серий — каждый эпизод будет выходить раз в неделю в ОК. В центре каждой серии — история отдельного героя, жизнь которого изменила любовь к животным.

Участники проекта расскажут про свой путь в волонтерстве. Некоторые из героев помогают животным через соцсети, один из героев открыл собственный приют. Также герои расскажут, с чего начать, если человек решил заниматься зооволонтерством. «Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтерство — очень важна», — заявила руководитель направления по работе с создателями контента Евгения Воронина.

«Безусловно, работа зооволонтеров — это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале "КОТ: ИСТОРИИ" нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь», — шеф-редактор зоозащитного СМИ «КОТ» Виктория Харламова.

Ранее «Одноклассники» запустили уникальный сервис. Соцсеть запустила первую общедоступную программу монетизации видеоконтента. Теперь все администраторы групп с качественным видеоконтентом смогут зарабатывать благодаря показу рекламы.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи
Dress Code. В Париже прошла вечеринка Miu Miu. Среди гостей — Белла Хадид, Тина Кунаки, дочери Бьорк и Миллы Йовович
Dress Code. В Париже прошла вечеринка Miu Miu. Среди гостей — Белла
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать NHL 23 до релиза
Российская социальная сеть сняла сериал
Российская социальная сеть сняла сериал
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Подборка забавных комиксов, которые оценят девушки (17 фото)
Алла Пугачева испугалась за своих детей
Алла Пугачева испугалась за своих детей
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин меряются у кого больше
Евгений Плющенко и Алексей Ягудин меряются у кого больше
Аллу Пугачеву заподозрили в отмывании денег
Аллу Пугачеву заподозрили в отмывании денег
Лариса Долина пришла в ярость от критики ее откровенного наряда
Лариса Долина пришла в ярость от критики ее откровенного наряда
Цена замка Аллы Пугачевой обвалилась в один миг
Цена замка Аллы Пугачевой обвалилась в один миг
Доля России в европейском импорте газа упала
Доля России в европейском импорте газа упала

Топ на сегодня

Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Гороскоп от Павла Глобы на 5 октября 2022 года: следует руководствоваться здравым смыслом
Гороскоп от Павла Глобы на 5 октября 2022 года: следует
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл

Еще по теме

Российская социальная сеть запустила функцию трансляции видеозвонков
Российская соцсеть установила рекорд в Новый год
Российская соцсеть проведет благотворительный концерт с популярными звездами
Российская социальная сеть запустила анимированные обложки