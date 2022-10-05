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Семен Слепаков эмигрировал из России не один

Семен Слепаков эмигрировал из России не один
Певец Семен Слепаков рассказал о своей эмиграции в Израиль. Артист отказался от жизни в России. Теперь своим домом он считает Израиль, о чем он лично рассказал поклонникам во время концерта. Сбежавший шоумен вернулся к гастрольной деятельности. Накануне Слепаков выступил в городе Рамат-Авив, жители которого первыми узнали о том, как он боролся за право жизни за пределами родной страны. По его словам, он обратился за помощью в израильское консульство в Москве еще весной, но его обращение поставили в очередь и сказали ждать около года.
«Потом позвонил по знакомству по нужному номеру, но и там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством»,— цитирует Слепакова источник «Детали». Выучивший иврит артист, кстати, уехал в Тель-Авив не один. Он взял с собой родителей, а также 92-летнюю бабушку. Так что новый дом появился не только у Слепакова, но и у всей его семьи. Похоже, что шоумен не планирует однажды вновь выйти на сцену Comedy Club. На своем концерте он рассказал о том, что в Израиле ему гораздо легче дышится. Напомним, что в Израиле живет и актер Анатолий Белый, уехавший из России летом. Там же поселился Андрей Макаревич с женой, а еще буквально на днях туда окончательно уехала Алла Пугачева. Сегодня она, кстати, опубликовала в Сети прощальное послание, в котором жестко высказалась в адрес тех, кто её критиковал.
# Шоу-бизнес Слепаков Семен
По материалам: z-aya

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