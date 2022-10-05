. Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре

Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре


Релиз игры KILLER QUEEN BLACK на приставках Xbox состоялся чуть больше года назад — в феврале 2021 года. Сразу после релиза игра была добавлена в подписку Game Pass, но несколько месяцев назад ее оттуда убрали. Как стало известно, вскоре разработчики вовсе закроют серверы игры — это произойдет 30 ноября.

Авторы игры KILLER QUEEN BLACK отмечают, что не планировали закрывать игру так рано, но вынуждены это сделать из-за серверов Amazon, которые они использовали:

Это не то, что было запланировано или предвидено. KQB был построен на основе Amazon GameSparks, сервиса, который обеспечивает серверную функциональность для нашей игры. К сожалению, Amazon решила закрыть этот сервис 30 сентября. Мы свернули горы и потратили кучу денег на переход к другому провайдеру, но, к сожалению, задача сводилась к почти полному переписыванию игры, а это просто не входит в планы Liquid Bit на данный момент. Мы работаем над планами по открытию исходного кода игры, и, надеюсь, при некоторой удаче и поддержке она снова появится в будущем.

Пожалуйста, знайте, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить онлайн-компонент — к сожалению, это было не в наших силах как независимого разработчика. Однако мы получили от Amazon продление на два месяца для использования сервиса до 30 ноября.

Напомним, что Killer Queen Black – это игра, которая направлена на мультиплеер, до 8 игроков. Проект выполнен в жанре платформера с элементами экшена и стратегии. В игре есть локальный кооператив до 8 человек.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН
Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН
Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью женщину
Пирс Броснан подал в суд на преследовавшую его и его семью женщину
"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в соцсетях
"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре
Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре
Максим Галкин не думает, что говорит
Максим Галкин не думает, что говорит
Александр Мясников на съемках подвергся нападению обезьяны
Александр Мясников на съемках подвергся нападению обезьяны
Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Подруга Аллы Пугачевой считает, что она не будет продавать замок
Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда
Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине
Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи

Топ на сегодня

Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Мода как поставщик мемов: 9 самых диких вещей с показов в Париже
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Интерес россиян к автомобилям Lada резко вырос
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл посетили показ Chanel
Неделя моды в Париже: Кристен Стюарт, Диана Крюгер, Наоми Кэмпбелл
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Бывший участник КВН описал необычный случай в США
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в депрессию. В море мне было спокойней»
Константин Легостаев: «Из-за суеты с исчезновением начал входить в

Еще по теме

DLC The Queen and the Sea для Dead Cells уже доступно на Xbox
Эти 5 игр покинут подписку Game Pass сегодня
Edge of Eternity выйдет на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Серверы гонки OnRush на Xbox будут закрыты в конце ноября