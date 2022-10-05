. Серверы игры KILLER QUEEN BLACK на Xbox будут закрыты в ноябре

Вадим Карасев





Релиз игры KILLER QUEEN BLACK на приставках Xbox состоялся чуть больше года назад — в феврале 2021 года. Сразу после релиза игра была добавлена в подписку Game Pass, но несколько месяцев назад ее оттуда убрали. Как стало известно, вскоре разработчики вовсе закроют серверы игры — это произойдет 30 ноября.

Авторы игры KILLER QUEEN BLACK отмечают, что не планировали закрывать игру так рано, но вынуждены это сделать из-за серверов Amazon, которые они использовали:

Это не то, что было запланировано или предвидено. KQB был построен на основе Amazon GameSparks, сервиса, который обеспечивает серверную функциональность для нашей игры. К сожалению, Amazon решила закрыть этот сервис 30 сентября. Мы свернули горы и потратили кучу денег на переход к другому провайдеру, но, к сожалению, задача сводилась к почти полному переписыванию игры, а это просто не входит в планы Liquid Bit на данный момент. Мы работаем над планами по открытию исходного кода игры, и, надеюсь, при некоторой удаче и поддержке она снова появится в будущем. Пожалуйста, знайте, что мы сделали все возможное, чтобы сохранить онлайн-компонент — к сожалению, это было не в наших силах как независимого разработчика. Однако мы получили от Amazon продление на два месяца для использования сервиса до 30 ноября.

Напомним, что Killer Queen Black – это игра, которая направлена на мультиплеер, до 8 игроков. Проект выполнен в жанре платформера с элементами экшена и стратегии. В игре есть локальный кооператив до 8 человек.

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