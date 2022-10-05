. Синоптик объяснил, откуда в городах России взялись желтые столбы света. Это не лазерное оружие
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Синоптик объяснил, откуда в городах России взялись желтые столбы света. Это не лазерное оружие

Синоптик объяснил, откуда в городах России взялись желтые столбы света. Это не лазерное оружие

Вчера вечером жители Белгорода заметили в небе странные столбы желтого цвета и тут же начали выкладывать фотографии с ними в соцсети. Идентифицировать явление было непросто, поэтому люди начали выдумывать фантастические теории.

Кто-то предположил, что это результат запуска межконтинентальных ракет, а другие решили, что это лазерный комплекс "Пересвет" бьет по американским спутникам. Самые приземленные пользователи посчитали, что свет исходит от систем ПВО.


Сегодня ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус разрушил ожидания всех высказавшихся. Синоптик объяснил, что это обычное атмосферное явление, когда свет преломляется на ледяных кристаллах.

Подобные эффекты можно заметить, если луна или солнце находятся близко к горизонту, а температура достаточно низкая, чтобы образовался лед. Нечто похожее можно увидеть даже от автомобильных фар и обычных уличных прожекторов.

Обычно это наблюдается зимой или в холодные периоды осени и весны. В это время вода в атмосфере превращается в лед и может таким образом преломлять поступающий от небесных тел свет. Михаил Леус уточнил, что столбы виднеются высоко в небе, потому что ближе к земле температура не настолько низкая.

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По материалам: uposters.ru

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