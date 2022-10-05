. Соседов о грубости Пугачевой: «Бредни маразматички! Что обсуждать старуху, брызжущую ядом на всех»

Высказывание Аллы Пугачевой сильно задело Сергея Соседова. Музыкальный критик, не стесняясь в словах, в пух и прах разнес певицу, которая вместе с детьми улетела в Израиль.

В личном блоге Алла Пугачева сделала первое заявление после отъезда из России. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала она.

Сергея Соседова настолько разозлил пост Примадонны, что он чуть ли не обматерил ее... Музыкальный критик попросил артистку не возвращаться на Родину после громких слов.

«Что обсуждать бредни маразматички? Если бы это было мнение авторитетного и достойного человека, то ладно. А обсуждать вышедшую в тираж старуху, давно брызжущую ядом на всех и вся, просто бессмысленно, — сказал шоумен. — У Пугачевой давно нет армии поклонников! Остались там только какие-то осколки фан-клубов. Армия фанатов была когда-то давно, сейчас уже нет ничего, многие ушли в мир иной, а другие состарились вместе с ней».

54-летний Соседов отметил, что песни Аллы Борисовны давно не пользуются популярностью. Мол, их несколько лет и не ротируют на крупных радиостанциях.

«Она была когда-то там артисткой такой, но она уже практически 30 лет не поет. Ладно, она была популярна в советское время, но сейчас время изменилось, в новый век она не вошла. Последняя ее хорошая программа была — это «Избранное», 1998 года, ее показали в 1999 году по телевизору. На этом карьера Пугачевой была окончена. Все, что было потом, — последние конвульсии», — заключил журналист.