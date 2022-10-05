. Состоялся релиз Overwatch 2 — игра доступна на Xbox в России, но имеет некоторые проблемы

Вадим Карасев





Компания Blizzard выпустила условно-бесплатный шутер Overwatch 2, который заменил собой первый Overwatch. Игра уже доступна на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

В том числе, доступна Overwatch 2 для Xbox и в российской регионе, плюс в проекте есть русская локализация. Игроки могут загрузить новый шутер Blizzard на Xbox из российской версии Microsoft Store без дополнительных сложностей.

Overwatch® 2

Overwatch 2 — непрерывно развивающаяся бесплатная командная игра с постоянной поддержкой в ярком мире будущего, каждый матч которой представ…

Перейти в Microsoft Store

Отметим, что на старте Overwatch 2 столкнулась с определенными проблемами. Игроки жалуются на большие очереди при входе в игру, а сама Blizzard объявила о DDoS-атаках на серверы проекта. «К сожалению, мы столкнулись с массовой DDoS-атакой на наши серверы», — написал в Twitter президент Blizzard Майк Ибарра. По его словам: «Команды прилагают все усилия, чтобы смягчить последствия и справиться с ними. Это вызывает много проблем с разрывами и соединениями».

Watch this video on YouTube