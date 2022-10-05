. Сразу 5 культовых франшиз Xbox празднуют юбилей в этом году

Вадим Карасев





У компании Microsoft в этом году не так много действительно крупных игровых релизов от внутренних студий. Однако, сразу у нескольких культовых франшиз Xbox юбилей в этом году, о чем игровое подразделение Microsoft напомнило в своем блоге.

Франшизе исполняется 25 лет, к этому событию Bethesda выпустила динамический фон для Xbox Series X | S, предлагает бесплатно опробовать Fallout 76 и бонусы для подписчиков Game Pass.Франшизе исполняется 10 лет. Ранее уже Microsoft анонсировала выход обновления 10-Year Anniversary для Forza Horizon 5. Оно станет доступно 11 октября с новым контентом для игроков.Франшизе Dishonored от Arkane исполняется в этом году 10 лет, к этой дате представили новые обои, на данный момент нет информации о разработке новой части.Франшизе исполняется 25 лет. В октябре пройдет специальный стрим, посвященный Age of Empires IV. Ожидается, что там могут анонсировать версию для Xbox.Франшизе исполняется 40 лет. К этому событию выйдет крупное обновление для Microsoft Flight Simulator с вертолетами и обновлением города.