. Сразу 5 культовых франшиз Xbox празднуют юбилей в этом году
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Сразу 5 культовых франшиз Xbox празднуют юбилей в этом году

Сразу 5 культовых франшиз Xbox празднуют юбилей в этом году


У компании Microsoft в этом году не так много действительно крупных игровых релизов от внутренних студий. Однако, сразу у нескольких культовых франшиз Xbox юбилей в этом году, о чем игровое подразделение Microsoft напомнило в своем блоге.



Fallout. Франшизе исполняется 25 лет, к этому событию Bethesda выпустила динамический фон для Xbox Series X | S, предлагает бесплатно опробовать Fallout 76 и бонусы для подписчиков Game Pass.



Forza Horizon. Франшизе исполняется 10 лет. Ранее уже Microsoft анонсировала выход обновления 10-Year Anniversary для Forza Horizon 5. Оно станет доступно 11 октября с новым контентом для игроков.



Dishonored. Франшизе Dishonored от Arkane исполняется в этом году 10 лет, к этой дате представили новые обои, на данный момент нет информации о разработке новой части.



Age of Empires. Франшизе исполняется 25 лет. В октябре пройдет специальный стрим, посвященный Age of Empires IV. Ожидается, что там могут анонсировать версию для Xbox.



Microsoft Flight Simulator. Франшизе исполняется 40 лет. К этому событию выйдет крупное обновление для Microsoft Flight Simulator с вертолетами и обновлением города.
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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