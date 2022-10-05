. США приготовились ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи
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США приготовились ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычи

США приготовились ответить на решение ОПЕК+ о сокращении добычиБайден объявил о нефтяных интервенциях в ответ на «близорукое» решение ОПЕК+

В ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки президент США Джо Байден распорядился в следующем месяце провести нефтяные интервенции из стратегических резервов. Об этом говорится в заявлении от имени советников главы государства по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза, передает РИА Новости.

Они подчеркнули, что Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ и готов ответить на него, чтобы помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения [президента России Владимира] Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.

Еще в марте Байден объявил о распродаже 180 миллионов баррелей нефти ради сдерживания роста цен на сырье. На этом фоне нефтяные котировки вскоре после достижения многолетних максимумов вернулись на уровень 90 долларов за баррель.

Вице-премьер России Александр Новак, участвовавший во встрече ОПЕК+ в Вене, объяснил решение сократить добычу как ухудшением прогнозов по состоянию мировой экономики, так и желанием поставщиков сбалансировать предложение перед предстоящим сезонным снижением спроса.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в комментарии «Ленте.ру» рассказал, что для США снижение добычи несет проинфляционные риски. Рост цен может негативно сказаться на результатах демократов на предстоящих выборах в Конгресс.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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