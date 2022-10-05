. Светлана Лобода воспылала любовью к Пугачевой после ее скандального заявления
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Светлана Лобода воспылала любовью к Пугачевой после ее скандального заявления

Светлана Лобода воспылала любовью к Пугачевой после ее скандального заявления
Певица Светлана Лобода высказалась о словах Примадонны. Многих знаменитостей возмутили слова Аллы Пугачевой, которая сбежала из России за границу и назвала всех, кто ее раскритиковал, «холопами» и «рабами». А вот Светлана Лобода пришла в восторг от заявления коллеги. «Идеально сказано! Алла Борисовна, любим Вас», — написала экс-солистка «ВИА Гры» в соцсети.
Напомним, Лобода не один год близко дружила с Пугачевой. Пользователи Сети даже называли исполнительницу хита «Твои глаза» преемницей Примадонны. Сами артистки воздерживались от комментариев своих отношений. Сейчас обе они находятся за границей и не общаются с прессой.
# Шоу-бизнес Лобода Светлана
По материалам: z-aya

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