. Сын, потерявший отца, политик, восстановивший Чечню. Все о Рамзане Кадырове

К главе Чеченской республики неоднозначно относилось общество. Одни считали Рамзана Кадырова спасителем, поднявшим Грозный из пепла, другие — критиковали его жесткие политические методы.

5 октября Рамзану Ахматовичу исполняется 46, а Грозный, служению которому государственный деятель посвятил жизнь, отмечает 204-й день рождения. Кадыров — одна из самых ярких и неоднозначных фигур в отечественной политике. Как он добился огромного влияния и чем заслужил внимание мирового сообщества?

Правая рука президента республики

Рамзан родился в селе Центарой в семье Ахмата Кадырова. Будущему первому президенту республики Чечня тогда было 25 лет. Мальчик — младший ребенок Ахмата Абдулхамидовича: в доме уже подрастали две сестры и старший брат Зелимхан.

Отличалась ли жизнь сына будущего президента Чечни от быта других горожан? Как все местные дети, Рамзан ходил в сельскую школу, кроме того, параллельно обучался верховой езде. Ребенок рос драчуном, с малых лет смело отстаивая собственное мнение перед сверстниками. Выходить из конфликтов победителем ему помогала хорошая спортивная подготовка.

«Любительский спорт — часть моей жизни. Это не дань моде, не новое увлечение. Я с детства тренировался. Использовал подручные средства: штанга из автомобильных дисков, груша в виде наполненного камнями ведра, перчатки, набитые опилками», — рассказывал Кадыров в микроблоге.

В начале 90-х Рамзан Ахматович окончил школу, но поступление в вуз пришлось отложить из-за разгоревшейся Первой чеченской войны. В 1996-м юноша стал помощником и телохранителем отца, который в тот момент являлся избранным муфтием непризнанной Ичкерии. Авторитет родителя для Кадырова-младшего был непререкаем, в свою очередь, Ахмат Абдулхамидович безоговорочно доверял наследнику. Так что в 2000-м, когда Ахмат-Хаджи решил строить новую Чечню совместно с Россией, сын возглавил службу безопасности, как его правая рука.

В октябре 2003-го Ахмат Кадыров стал первым президентом Чеченской республики, набрав 80 процентов голосов граждан. Рамзан продолжил заниматься формированием службы безопасности, а также получил должность помощника министра внутренних дел. Параллельно сын главы республики участвовал в спецоперациях против незаконных вооруженных группировок, за что удостоился ордена Мужества.

9 мая 2004-го на стадионе «Динамо» в центре Грозного проходило празднование Дня Победы. На VIP-трибуне собрались главы политических ведомств и военные командиры, конечно, среди них был и глава Чечни Ахмат Кадыров. Он выступил с речью, а потом продолжил наблюдать за торжественным мероприятием... В 10:32 в самый разгар концерта прогремел взрыв. Несмотря на множество противоречивых сведений, поступавших в следующие часы, позже стало известно, что лидер скончался по пути в больницу, в машине скорой.

Почти сразу после случившегося Владимир Путин встретился с Рамзаном, чтобы лично выразить ему соболезнования. «Кадыров ушел из жизни 9 мая в день нашего общенационального праздника, в День Победы, и ушел непобежденным», — сказал Владимир Владимирович.

«Я просил отца не уезжать на праздники: «Там есть министр внутренних дел, они без тебя проведут парад. Зачем рисковать?». Он сказал: «Рамзан, смерть придет в любое время, где бы ты ни был — в Москве или Грозном. Я туда поеду. Если меня там ждет гибель, этого не миновать». Потом он позвонил мне 8 мая примерно в девять вечера из Грозного. Я спросил, что он делает. Он ответил: «Вот сидим за столом с Хусейном Исаевым и Таусом Джабраиловым и кушаем». Я пожелал им приятного аппетита и попрощался, как обычно. Оказалось, что навсегда», — делился Рамзан.

Уже через несколько дней Кадырова-младшего назначили вице-премьером Чечни. Изменилось ли отношение к нему народа? «Меня боятся бандиты. Бороться с преступностью — это главная задача, которую перед нами поставил Ахмат Кадыров. И я не перестану это делать, кто бы что ни говорил. А простым людям меня бояться нечего, — подчеркивал Рамзан. — Они ко мне относились и относятся нормально, с уважением. Тысячи пришли на похороны моего отца. Это разве не доказательство того, что к Кадыровым в Чечне относятся хорошо?»

Многие хотели дальнейшего его продвижения как последователя отца. Госсовет республики обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать кандидатуру вице-премьера на президентских выборах, несмотря на то, что по конституции молодой политик еще не достиг возраста, с которого можно баллотироваться. Рамзан Ахматович отмечал, что Госсовет не согласовывал с ним эти действия.

Глава Чечни

С 2004-го Рамзан Ахматович решил активно восполнить пробелы в образовании: с отличием окончил Махачкалинский институт бизнеса и права, стал слушателем Российской академии госслужбы при президенте РФ. В 2006-м защитил диссертацию на степень кандидата в области экономики и был избран почетным членом Академии наук Чеченской Республики.

В 2006-м его кандидатуру выдвинули на пост председателя правительства, подчеркивая, что сын Ахмата Кадырова — по сути уже действующий премьер, за несколько лет доказавший способность управлять не только силовыми структурами, но и экономикой. При нем строились спортивные комплексы, больницы, мечети, ремонтировались дороги и реконструировались проспекты, причем с удивительной скоростью.

К 2007-му авторитет Кадырова так возрос, что 56 из 58 депутатов чеченского парламента поддержали его кандидатуру на пост президента Чечни. С началом правления Рамзана Ахматовича народ ощутил долгожданный мир: количество терактов резко уменьшилось на 72,5 процента, продолжилась масштабная реновация Грозного. Позднее должность преобразовали в главу республики, ведь, по мнению политика, уважавшего центральную власть, президент в стране может быть лишь один.

И хотя регулярно появлялась противоречивая информация о том, что в стремлении добиться порядка сторонники Кадырова использовали жесткие методы, весной 2008-го комиссар Совета Европы Томас Хаммарберг заявил, что в Чечне в сфере прав человека многое изменилось в лучшую сторону, а преображение республики очевидно ее гостям.

Политик импонировал местным жителям и тем, что демонстрировал глубокую религиозность. При нем открылись мечеть «Сердце Чечни», Российский исламский университет, школы хафизов — хранителей Корана, запоминающих текст наизусть. Одним из представителей данной школы стал и племянник Кадырова Абубакар.

И в 2011-м, и в 2016-м Рамзана Ахматовича единогласно утверждали на пост главы Чечни. Так, по официальным данным, шесть лет назад он победил с результатом в 97 процентов голосов. Политик отмечал, что большую роль в его судьбе сыграл Владимир Путин. «Он — мой кумир, мой идеал, спаситель нации и нашего народа», — подчеркивал Кадыров в начале карьеры.

Личная жизнь

Что мы знаем о семье и увлечениях главы Чечни?

Еще в школьные годы Рамзан проникся чувствами к односельчанке Медни Айдамировой. Их история начиналась очень романтично: юноша часами стоял перед домом избранницы, надеясь на случайную встречу. Девушка долго игнорировала ухаживания, а когда, наконец, ответила взаимностью, Кадыров подарил ей букет редких горных эдельвейсов в знак бесконечной любви. Скромную свадьбу молодые сыграли в середине 90-х.

«Женщина должна создавать семью, не муж. Если она помогает, не заставляет тебя нервничать — и в работе, и в жизни — это всегда большая поддержка, — рассказывал политик в передаче «Новые русские сенсации» на НТВ. — Я благодарен судьбе, Всевышнему, что я нашел свою половинку в лице Медни Мусаевны».

Мусульмане могут иметь четырех жен, однако Рамзан Ахматович ограничился одной, хотя преданная Медни отмечала: если муж захочет взять еще супругу, она это примет. «Я очень люблю свою жену, хоть у нас это не принято говорить. Я ее очень уважаю. Говорю это с гордостью, для публики, чтобы они знали, что любовь — это не вместе ходить в кино или ресторан, — подчеркивал Кадыров. — Если бы я не любил свою жену, я бы не разрешал ей рожать детей».

А наследников у пары появилось немало: четыре мальчика и шесть девочек, кроме того, в 2007-м Кадыров усыновил двоих сирот. Старшая дочь политика Айшат известна как глава модного дома Firdaws. В феврале 2020-го она привезла в Париж коллекцию одежды «История Любви», вдохновением для которой стали те самые эдельвейсы, что когда-то папа преподнес ее маме. Совсем иные интересы были у Хутмат Кадыровой. С подросткового возраста она увлекалась фермерством, а к 17 годам начала поставлять рогатый скот на рынки и отдавать часть прибыли от хозяйства нуждающимся.

По наследству от отца детям передалась любовь к спорту, и их успехами на этом поприще родители могут гордиться. Так, Ахмат, Эли и Адам Кадыровы одерживали победы в боксерском турнире Грозного, а еще проходили военную подготовку на специализированной базе. На днях политик заявил в соцсетях, что трое его несовершеннолетних сыновей готовы применить свои навыки в зоне боевых действий на Украине. «Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — заверил Рамзан Ахматович.

С размахом

Праздники — это отдельная тема в отношении главы Чечни. 5 октября в республике отмечают и День Грозного, и дни рождения Кадырова. В 2011-м политик заранее объявил, что от собственного торжества в честь юбилея отказывается и презентов не принимает. Зато Рамзан Ахматович сделал подарок землякам, пригласив на общегородское мероприятие актеров Жана-Клода Ван Дамма и Хилари Суонк, а также знаменитую скрипачку Ванессу Мэй.

В 2017-м на 199-летие Грозного в городе сыграли 199 свадеб, праздничную программу вели Николай Басков и Игорь Верник, а почетными гостями торжества стали Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати и Анастасия Решетова. Отметим, что теплые отношения с Кадыровым поддерживают многие звезды. Так, в 2018-м Ольга Бузова специально прилетела в Чечню, чтоб поздравить политика с днем рождения.

Многие задаются вопросом, чем увлекается Кадыров, помимо спорта. Политик известен любовью к автомобилям, скаковым лошадям и экзотическим животным. Кроме того, Рамзан Ахматович занимается садоводством и не раз с гордостью демонстрировал богатый урожай с собственного огорода.

«Люблю заниматься земледелием и животноводством. И если бы не тяжелая работа на государственной службе и не расписанный по минутам график, был бы заядлым садоводом. Любовь к сельскому хозяйству мне привили предки», — отмечал Кадыров.

Отсутствие вредных привычек и регулярные занятия физкультурой обеспечили политику отменное здоровье. Однако в последние годы не обошлось без поводов для беспокойства: в мае 2020-го распространились слухи о том, что

«На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — подчеркнул политик в личном Telegram-канале.