. Талисманы королей и президентов, которые приносили им удачу

Вадим Карасев

Президенты, великие политические деятели и короли довольно часто являются людьми суеверными. Многие из них пользовались талисманами, которые приносили им удачу и помогали успешно править целыми странами. Именно о них пойдет речь.

Главы государств и просто великие и сильные люди часто отходили от привычных канонов в этом направлении, используя необычные талисманы, дающие им силу и уверенность. Вам тоже нужны такие талисманы, поэтому ознакомьтесь с талисманами на защиту от конкурентов и манипуляторов. Они будут очень полезными для тех, кто пытается достичь успеха в каком-то важном деле.

Наполеон I Бонапарт





Наполеон завоевал почти всю Европу. На пути к власти в своей стране ему пришлось преодолеть немало проблем и неурядиц, но, как говорили люди, которые его знали, его успех был просто оглушительным не просто так. Возможно, ему помогали высшие силы. У Наполеона было кольцо, с которым он почти никогда не расставался. Ходила легенда о том, что оно попало к великому правителю при довольно странных обстоятельствах.

Говорят, что когда Наполеон сам служил офицером в армии, его пригласил к себе в гости незнакомец. Наполеон принял приглашение — не понятно, по какой причине. Возможно, его направила интуиция, либо этому было суждено случиться. Мужчиной, который пригласил в гости будущего короля, был граф Сен-Жормен. Он рассказал Наполеону о том, что члены некоего ордена, которым хотелось перемен в Европе и во Франции в частности, заметили в лице простого офицера огромный потенциал.

Позднее, когда будущий император начал раскрывать свой потенциал, члены ордена подарили ему кольцо, которое по преданию принадлежало ранее царю Соломону и Александру Македонскому. Бонапарт очень серьезно отнесся к такому подарку. Это кольцо стало для него не просто подарком и символом доверия, а настоящим талисманом. Всю свою жизнь он держал его при себе, Ведь оно дарило ему уверенность, особенно в периоды великих Наполеоновских войн, охвативших Европу. Когда война закончилась не в его пользу, он подарил кольцо возлюбленной.

Елизавета II





Королева Англии всегда очень любила красивые драгоценности, которые перешли ей по наследству от родственников, но удачу ей приносили не все из них. В начале семидесятых годов её величество заказала тиару в одном из ювелирных домов. В качестве украшения той тиары были использованы рубины, которые она получила по наследству в 1947 году.

Считается, что красные рубины обладают невероятно мощной энергетикой. Точнее, силой стихии Огня. Она защищает владельца, а также дарует ему силу, уверенность в себе. Также рубины оберегают владельца от проблем со здоровьем и любого негатива. Не удивительно, что королева прожила аж девяносто шесть лет.

Рубины защищают от зла и порчи, от недобрых людей. Не удивительно, что королева надевала тиару с рубинами на встрече с Дональдом Трампом, который является весьма агрессивным и властным человеком.

Барак Обама





У Барака Обамы довольно много талисманов на удачу. Оказывается, бывший президент Соединенных Штатов Америки сам рассказывал о вещах, приносящих ему удачу. Например, в одном из интервью он рассказывал про четки, которые ему подарил Папа Римский. Получить их в подарок от одного из самых могущественных людей на планете было для него честью, поэтому он носил эти четки с собой почти всегда после той встречи. Для него этот предмет является самым важным. Президент рассказывал, что в трудные моменты ему гораздо легче справляться с неприятностями, когда он знает, что эти четки рядом с ним.

Президент рассказывал что у него много таких вещей — есть фишка для покера, статуэтка Будды, фигурка индуистского бога Хануманы. Он сказал, что носит их с собой, но не может носить сразу всё, поэтому часто отдает предпочтение одним предметам, но другие оставляет дома. Он очень суеверен и доверяет магии таких предметов.

Как видите, даже самые влиятельные люди мира не могут обходиться без талисманов удачи. Дело тут может быть не только в магии, но и в уверенности в себе, ведь людям такого ранга не позволено быть слабыми и неуверенными в себе.