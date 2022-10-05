. Треть игроков на Xbox не завершили даже обучение в Deathloop

Вадим Карасев





В сентябре игра Deathloop, которая в прошлом году была хорошо принята на Playstation 5 и PC, наконец добралась до приставок Xbox Series X | S. Поскольку издает Deathloop компания Bethesda, которая теперь является частью Microsoft, сразу после релиза на Xbox игра стала доступна в подписке Game Pass.

Ранее сообщалось, что игра Deathloop отлично стартовала на Xbox, во многом благодаря Game Pass. Но, похоже, что проект понравился далеко не всем игрокам, которые его опробовали. Портал trueachievements обратил внимание, что только 67% игроков получили достижение Gooooood Morning, Blackreef!, которое выдают за прохождение самого начала игры, где игроков обучают основным механикам.





Как отмечает портал trueachievements, на приставках Playstation количество игроков, которые не прошли достижение — 13%, тогда как на Xbox это 33%. Но стоит сказать, что на Playstation игра тоже доступна по подписке Playstation Plus.