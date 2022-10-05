. У 48-летней звезды «Малышки на миллион» родится двойня

Вадим Карасев

Звезда фильма «Малышка на миллион» Хилари Суэнк рассказала, что ждет двойню

48-летняя американская актриса Хилари Суэнк, известная по картинам «Малышка на миллион» и «Парни не плачут», рассказала, что ожидает двойняшек. Ее слова передает PageSix.

О пополнении в семье кинозвезда заявила в шоу «Доброе утро, Америка» (Good morning, America). Актриса призналась, что всегда мечтала стать мамой. «И не одного [ребенка], а двух», — уточнила она. В шоу Live with Kelly and Ryan она пошутила по поводу того, что из-за беременности ее одежда ей больше не подходит. Когда именно родятся дети, Хилари не сообщила.

Двукратная обладательница премии «Оскар» Суэнк состоит в браке с предпринимателем Филипом Шнайдером. Возлюбленные поженились в 2018 году после двух лет отношений. Это второй брак артистки, до этого Суэнк была замужем за актером Чадом Лоу, с которым она познакомилась в конце 90-х на съемках фильма «Тихие дни в Голливуде». В январе 2006 супруги объявили о разводе.

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