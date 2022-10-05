. Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда
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Участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда

"Кто хочет стать миллионером?" - это невероятно популярная передача, которая есть почти в каждой стране. В том числе и в Финляндии. Как известно, на самые первые вопросы может ответить даже школьник. И чтобы начальный этап был немного веселее, вопросы, как правило, юморные. Например, участника финского "Кто хочет стать миллионером?" попросили назвать столицу Таиланда. Варианты заставляют задуматься...
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По материалам: триникси

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