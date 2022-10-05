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Украина потребует от Грузии передать Саакашвили

Украина потребует от Грузии передать Саакашвили

Украинский суд в ближайшее время может потребовать от Тбилиси передачи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В Киеве планируется провести допрос о ненадлежащем обращении с ним в тюрьме. Об этом пишет местный портал "Новости-Грузия" со ссылкой на адвоката Саакашвили Шалву Хачапуридзе.

Как отмечает портал, на Украине уже открыто уголовное дело о превышении служебных полномочий грузинскими правоохранителями в отношении Михаила Саакашвили. По словам адвоката политика, уже 6 октября украинский суд может потребовать экстрадиции политика, который остается гражданином Украины.


"6 октября состоится суд, на котором адвокат подаст ходатайство о допросе Михаила Саакашвили в качестве свидетеля и о его доставке на Украину. Прокуратура поддержала это ходатайство, и мы отправляем на Украину документы о том, что Саакашвили находится под стражей. Не исключено, что 6 октября украинский суд примет решение о передаче Саакашвили Украине", — отметил представитель Саакашвили.

Как утверждает адвокат, если на Украине согласятся с доводами прокуратуры и защиты, то вопрос экстрадиции Саакашвили будет зависеть только "от воли грузинских властей". Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська утверждал, что Украина будет всеми правовыми способами настаивать на возвращении Саакашвили.

Михаила Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении границы Грузии 29 сентября 2021 года. В страну он вернулся тайно, однако 1 октября его уже задержали в столице закавказской республики. Бывшего президента Грузии поместили в тюрьму в Рустави, позже он объявил голодовку. 8 ноября 2021 года Саакашвили без обсуждения с родственниками и адвокатом перевели в тюремную больницу в Тбилиси, а 20 ноября – в военный госпиталь в Гори. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике.

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По материалам: uposters.ru

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