. Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн
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Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн

Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта ЛиннКантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни. Заявление ее семьи опубликовано в Twitter-аккаунте исполнительницы.

Линн умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

Певица начала музыкальную карьеру в 1959 году. Лорретта Линн является обладательницей трех премий «Грэмми» и премии Академии кантри-музыки США.

4 октября сообщалось, что американская актриса и писательница Джоан Хотчкис скончалась в возрасте 95 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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