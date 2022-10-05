. Умерла трехкратная обладательница «Грэмми» Лоретта Линн

Вадим Карасев

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни

Кантри-исполнительница и композитор Лоретта Линн скончалась на 91-м году жизни. Заявление ее семьи опубликовано в Twitter-аккаунте исполнительницы.

Линн умерла в своем доме в американском штате Теннесси. Причина смерти не указывается.

Певица начала музыкальную карьеру в 1959 году. Лорретта Линн является обладательницей трех премий «Грэмми» и премии Академии кантри-музыки США.

4 октября сообщалось, что американская актриса и писательница Джоан Хотчкис скончалась в возрасте 95 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.