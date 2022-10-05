. В День учителя Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества
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В День учителя Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

В День учителя Путин призвал развивать у молодежи чувство сопричастности судьбе Отечества

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив активность подрастающего поколения и необходимость развивать чувство ответственности и сопричастности судьбе Отечества.

"У нас растет замечательное, талантливое поколение. Дети, подростки все активнее проявляют себя в науке, экологии, спорте и культуре. Вместе с волонтерским проектом "Все вместе" готовы оказывать помощь семьям участников специальной военной операции. Чтобы расширять свое участие в жизни страны, ребята сами решили объединить свои усилия в рамках российского движения детей и молодежи", - сказал Путин.


Президент подчеркнул, что "Россия была и будет суверенной". Именно для этого, по словам главы государства, на поворотном этапе развития и нашей страны, и всего мира, необходимо укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, а также развивать чувство сопричастности к судьбе народа и Отечества.

"Это высокое, искреннее чувство ответственности, сопричастности судьбе Отечества нам с вами нужно развивать и поддерживать, чтобы ребята понимали, как можно и должно использовать полученные на уроках знания для строительства и созидания России, соизмеряли бы свои планы и мечты с нашими общими национальными целями развития", - отметил глава государства.

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По материалам: uposters.ru

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