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В двух европейских странах перестали принимать российские карты UnionPay

В двух европейских странах перестали принимать российские карты UnionPay«Известия»: в Чехии и Испании перестали принимать российские карты UnionPay

Банкоматы чешского KB Bank и испанского банка Euronet перестали принимать карты UnionPay. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Сотрудник чешской кредитной организации заявил, что еще около двух недель назад карты китайской платежной системы обслуживались, однако сейчас карты UnionPay работать перестали, независимо от страны выпуска.

В Испании ситуация аналогичная — чаще всего проблемы со снятием средств возникали в банкоматах Euronet, Kutxabank и ING, как с картами UnionPay российских подсанкционных банков, так и тех, которые не попали под ограничения.

В испанском банке Euronet подтвердили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься в ATM компании в соответствии с правилами международных платежных систем и регулирующих органов США и ЕС. В организации уточнили, что ограничения коснулись российских и белорусских банков, однако точный список неизвестен.

28 сентября сообщалось, что в ближайшее время Турция расскажет о платежной системе, альтернативной российскому «Миру». Ранее три государственных турецких банка вслед за частными приняли решение о выходе из российской платежной системы.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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