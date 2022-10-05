. В Южной Корее заявили о переброске авианосца США в Японское море

Вадим Карасев

Yonhap: военные Южной Кореи заявили о переброске авианосца США в Японское море

Авианосец ВМС США Ronald Reagan будет переброшен в Японское море после пуска КНДР баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По информации военных, ранее авианосец покинул воды Японского моря после совместных учений с Южной Кореей и Японией, которые проходили 30 сентября. В комитете отметили, что такая быстрая переправка «весьма необычна» для авианосца.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета Hyunmoo-2, которую южнокорейские военные запустили во время учений с США в ответ на ракетные испытания КНДР, упала на полигоне вскоре после пуска.

Всего военные Южной Кореи и США выпустили четыре ракеты класса «земля-земля» в ответ на запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. По информации южнокорейских военных, пуски были направлены в сторону Японского моря в ответ на «провокацию КНДР».