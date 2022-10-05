. В ЛДПР предложили в ряде случаев ввести обязательную медкомиссию при мобилизации

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, глава Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать прохождение медицинской комиссии в рамках частичной мобилизации обязательной в случаях, если гражданин проходил ее свыше пяти лет назад и если на медосвидетельствовании в военкомате он заявляет о болезнях, несовместимых со службой.

С такой просьбой депутат обратился к министру обороны Сергею Шойгу. По словам Нилова, в возглавляемый им комитет поступают многочисленные обращения от призываемых на службу по частичной мобилизации и членов их семей, многие из них жалуются на то, что военкоматы призывают граждан с диагнозами, исключающими возможность военной службы, в некоторых случаях даже призывают граждан с инвалидностью.

В обращении, приведенном в Telegram-канале политика, отмечается, что сейчас в районных военкоматах проводится только поверхностный осмотр, в ходе которого гражданин должен предоставить документы о своих заболеваниях или травмах, освобождающих его от военной службы, или заявить о таких. В этом случае его могут направить на углубленное обследование для подтверждения диагноза.



Однако призывные комиссии в муниципалитетах зачастую руководствуются устаревшими данными, в соответствии с которыми за основу берется информация о признании годности к военной службе по итогам предыдущего медосмотра, который мог проводиться более 10 или даже 20 лет назад. Но у гражданина за это время могут появиться новые заболевания или осложнения, при этом многие граждане могут не знать об этом, пока не произойдет обострение, отметил депутат.

Еще один фактор, который негативно сказывается на эффективности мобилизации, — отсутствие в широком доступе сведений о работе призывных комиссий по мобилизации, о медицинских документах, необходимых для предъявления на медосмотре, перечне заболеваний, несовместимых с военной службой. Все это порой приводит к мобилизации граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями, серьезным нарушением функций органов зрения и даже инвалидностью, добавил Нилов.



«…Считаем необходимым сделать обязательным прохождение медицинской комиссии при мобилизации в следующих случаях: если гражданин проходил последнюю медкомиссию более пяти лет назад; если гражданин заявляет на медосвидетельствовании в военкомате о наличии у него травм или заболеваний, несовместимых с прохождением военной службы», — говорится в тексте обращения.

Депутат попросил Шойгу поддержать его предложение.