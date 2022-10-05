. В российском селе мужчины сбежали от мобилизации в лес за клюквой

Вадим Карасев

Baza: в карельском селе Шелтозеро не смогли мобилизовать мужчин из-за ухода в лес

В карельском селе Шелтозеро не смогли провести мобилизацию из-за ухода мужчин в леса за ягодами. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В конце сентября, когда началась раздача повесток, местная администрация стала обзванивать призывников и оповещать их через социальные сети, требуя явиться в военкомат, однако вместо этого мужчины отправились в леса. По информации издания, администрация российского села связывает неявку с сезоном сбора клюквы. Чиновники утверждают, что именно в это время местные жители уходят за ягодами в заброшенные деревни и охотничьи домики. При этом они не знают, где сейчас находятся мужчины.

По словам карельских активистов, в лес также сбежала часть призывников из села Рыбрека, где мобилизовать удалось лишь несколько человек.

О начале в стране частичной мобилизации президент России Владимир Путин сообщил 21 сентября. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 300 тысяч россиян, что чуть более одного процента от общего мобилизационного резерва страны.