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ВЦИОМ: 83% граждан считают, что Россия должна защищать интересы жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

ВЦИОМ: 83% граждан считают, что Россия должна защищать интересы жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей

Более 80% россиян считают, что РФ должна защищать интересы жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами. Такие результаты опроса приводит ВЦИОМ.

Согласно исследованию, 83% граждан России считают, что РФ должна защищать интересы жителей ДНР, ЛНР и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей, даже если это осложнит отношения с другими странами, отрицательный ответ дали 11% респондентов, затруднились с ответом 6%.


Результаты исследования показали, что россияне демонстрируют абсолютную информированность о проведении референдумов в ДНР, ЛНР и освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей – в той или иной степени о них слышали 96%. Хорошо знают об этом 80% опрошенных.

По мнению 77% информированных россиян, референдумы прошли честно, без серьезных нарушений.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 1 октября среди 1600 граждан старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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По материалам: uposters.ru

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