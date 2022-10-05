. Виктория Боня завела себе тайного любовника

Модель Виктория Боня обратилась к своему возлюбленному. Приключения ведущей в горах Непала наконец-то подошли к концу. Накануне она спустилась вниз из базового лагеря и поехала в сторону дома. Подняться на вершину горы Манаслу ей так и не удалось. Гиды несколько раз пытались провести группу по тропе, но из-за погодных условий путь не был безопасным. На глазах российской звезды дважды сходили лавины, которые унесли жизни нескольких туристов и альпинистов. Уже после этого экстремального приключения Виктория призналась, что она, оказывается, хотела посвятить свой подвиг любимому мужчине. Бывшая звезда шоу «Дом-2» извинилась перед ним за то, что она не смогла реализовать задуманное.«Прости, что так и не получилось сделать тебе такой подарок, но видит Бог, я делала все, что в моих силах. Я знаю, что для тебя счастье в мелочах, но я так мечтала сделать этот большой шаг в своей жизни во имя нашей любви!»,— написала Виктория. Тайный бойфренд, кстати, был не очень рад, что Боня решила доказать ему свою любовь таким способом. «Знаю, как ты переживал, не спал, писал везде где можно, чтобы справиться о моем здравии... Теперь я на связи, теперь я на земле, где под ногами мягкая трава и больше не заставлю тебя переживать», — оправдалась Виктория. Виктория, напомним, тяжело адаптировалась к жизни на большой высоте. Она страдала от отеков и проблем с дыханием. Промучившись несколько дней, она всё же согласилась поехать в больницу на обследование. После этого Боня вернулась обратно в горы с твердым намерением взять их штурмом, однако её план провалился.