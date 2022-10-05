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Военкор рассказал о подготовке Сватово в ЛНР к обороне

Военкор рассказал о подготовке Сватово в ЛНР к оборонеВоенкор КП Коц сообщил о подготовке населенного пункта Сватово в ЛНР к обороне

Военкор издания «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал о подготовке населенного пункта Сватово (ЛНР) к обороне.

Как сообщил Коц, этот населенный пункт может стать следующей целью наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они концертируют свои силы, чтобы ударить на Сватово с двух сторон — с севера и с юга.

По его словам, украинские военные сейчас пытаются выйти на дорогу, соединяющую Сватово и Кременную, однако сейчас она контролируется российскими войсками, вдоль нее организуется оборона. Военкор заявил, что для удержания такой широкой линии соприкосновения необходимы резервы, ожидается, когда они будут готовы. Для этого, добавил он, в ДНР и ЛНР ведется подготовка мобилизованных с учетом боевого опыта.

Ранее военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что ВСУ хаотично обстреливают город Кременная, в который стянуты союзные войска с краснолиманского направления. Описывая ситуацию в Луганской области, Зименкин сообщает о вероятном наступлении ВСУ на Кременную.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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