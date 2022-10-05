. Возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что он завел себе любовницу
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Возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что он завел себе любовницу

Возлюбленная Прохора Шаляпина считает, что он завел себе любовницу
Певец Прохор Шаляпин дал сильный повод для ревности. 35-летняя Ольга Сан призналась, что не доверяет избраннику. 38-летний Прохор Шаляпин уехал на гастроли без возлюбленной. Выпускник проекта «Фабрика звезд-6» после смерти жены нашел новую любовь. Ольга Сан во всем поддерживает избранника, защищает его от нападок. Однако модель усомнилась в том, что ее чувства взаимны. Оказалось, что Прохор уехал на гастроли, а брать Ольгу с собой отказался. Она осталась в Москве. Девушку насторожил и разговор, который случился у нее с певцом первого октября. Тогда Ольга отмечала день рождения матери.  «Прохор ее поздравил. Сказал, как он надеется, что мы долго будем вместе, назвал меня алмазом. Но потом также заявил, что я очень наивная девочка. И вот тогда у меня возник вопрос: а в чем моя наивность? Может быть, в том, что я так спокойно отпустила на гастроли своего мужчину?!», — порассуждала Ольга. Но еще больше ее смутили фотографии Шаляпина, сделанные в тайге. На кадрах певец запечатлен в окружении других женщин. Артист пояснил, что встретил сокурсницу и решил провести с ней время. Ольге стало обидно.
«Вместо того, чтобы взять в поездку свою звезду, то есть меня, отпраздновать вместе день рождения моей мамы, поднять тост, он предпочитает проводить время с давней знакомой. Мне это не совсем понятно», — отметила Ольга. Она указала и на то, что не трудоустроена в столице официально и располагает временем для поездок. Сан просила Прохора, чтобы он взял ее с собой, модель очень хотела покататься на оленях. Но актер сериала «Жуков» ответил, что его отъезд сугубо рабочий. «Я вижу, что свободное время у него там все-таки есть, и проводит он его с другой женщиной!» — пояснила Ольга. Она считает, что Шаляпин не позволяет себе лишнего. Однако в подруге возлюбленного она не уверена. «Даже не могу представить, что будет, если он мне изменит! Как только думаю об этом, и у меня на спине выступает холодный пот!» — добавила Сан в беседе с Prozvezd. Ольга эмоционально отреагировала и на разговоры бойфренда о Ларисе Копенкиной. Прохор нелестно отозвался о браке с бизнес-леди. Сан назвала Копенкину «убожеством», за что потом извинилась.
# Шоу-бизнес Шаляпин Прохор
По материалам: z-aya

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