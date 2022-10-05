. Выход ожидаемого режима Freelancer для Hitman 3 снова перенесли — теперь на 2023 год

Вадим Карасев





Студия IO Interactive объявила об очередном переносе режима Freelancer для игры Hitman 3. Режим, который обещает добавить в игру убежище Агента 47 и возможность прохождения игры в формате «рогалика», теперь заявлен к релизу на 26 января 2023 года. Подробнее о режиме разработчики обещают рассказать 27 октября 2022, а в ноябре стартует его тестирование среди избранных игроков в Steam.

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Напомним, что на приставках Xbox в подписке Game Pass доступна трилогия Hitman.

Изначально режим Freelancer для Hitman 3 обещали выпустить еще весной 2022 года.