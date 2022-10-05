. Замглавы МИД РФ назвал отказ Зеленского от переговоров неправильной позицией
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Замглавы МИД РФ назвал отказ Зеленского от переговоров неправильной позицией

Замглавы МИД РФ назвал отказ Зеленского от переговоров неправильной позицией

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения переговоров с Россией является неправильным и подлежит осуждению. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает РИА «Новости».

Согласно тексту документа, который ранее подписал Зеленский, в Совете национальной безопасности и обороны Украины констатировали «невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Ранее украинский президент и сам поддерживал возобновление дискуссии с Москвой, однако после референдумов на освобожденных территориях отказался от этой идеи и заявил, что не планирует контактировать с главой Российского государства, пока им является Путин.

«Я думаю, совершенно неправильная, подлежащая осуждению позиция, потому что мы говорили о готовности говорить. Переговоры были, последний раунд состоялся в Стамбуле. Они были прерваны по вине украинской стороны», — подчеркнул российский дипломат.

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По материалам: pnp.ru

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