. "Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в соцсетях
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"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в соцсетях

"Жаль тебя, Алеша": Плющенко и Ягудин снова поскандалили в соцсетях

42-летний Алексей Ягудин и 39-летний Евгений Плющенко в очередной раз обменялись "любезностями" после того, как между ними вновь разгорелся конфликт. Фигуристы продолжили совершать взаимные нападки друг на друга.

Напомним, на днях Евгений Плющенко заявил, что его коллега "не умеет кататься", после чего бывший тренер Алексея Ягудина Татьяна Тарасова оскорбила его давнего соперника, назвав того "идиотом". Сам Ягутин в свою очередь опубликовал таблицу со статистикой, согласно которой он якобы получил куда больше наград.


Однако на этом скандал между фигуристами не завершился. Евгений Плющенко вскоре опубликовал другую статисткику, согласно которой он является куда более успешным спортсменом.

Годы идут, но Алеша вместо работы все норовит помериться со мной медалями. И если уж пошла такая пьянка, Алеша, напомни мне, когда ты у меня два раза выиграл чемпионат России? Ты когда картинки выставляешь, фактчекинг-то практикуй ради приличия, если у тебя память короткая. Ну стыдно, честное слово, в твоих-то годах такую дешевую пыль людям в глаза пускать.

Евгений Плющенко похвастался своим трудолюбием, едко высмеяв соперника. "Очень жаль мне тебя, Алеша. Кто-то арены ледовые, залы и гостиницы строит, развивает детский и юношеский спорт, делает свои ледовые шоу уже лет 15 как, каждый день тренирует спортсменов, проводя по восемь часов на льду, а кто-то все до сих пор свои медали досчитать не может", - заявил фигурист, призвав Ягудина приобрести плед, приняться читать газеты и решать кроссворды, так как для него это якобы интереснее льда.


Ягудин призвал Плющенко лучше работать

Алексей Ягудин вскоре заявил в ответ, что на самом деле вовсе не живет прошлым - он равнодушно относится к тому, что было 20 лет назад". 

Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у которых сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

При этом Алексей Ягудин признался, что восхищается карьерой, которая была у Евгения Плющенко, и всеми его победами.

Фигурист посетовал, что из-за травмы и раннего завершения карьеры он не смог в дальнейшем посоревноваться в Плющенко. 

Но сейчас ты — тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка!
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По материалам: uposters.ru

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