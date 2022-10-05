. Звезда «Орла и решки» Лаврентьев о ссорах в браке с Астровской: «У нас есть семейный психолог»

В начале прошлого года Антон Лаврентьев и Алина Астровская сыграли пышную свадьбу, а вскоре стали родителями сына. В недавнем интервью звезда «Орла и решки» рассказал, каково ему в роли семьянина.

Звезды «Орла и решки» чуть больше года в браке. Пара выглядит счастливой и часто делится романтическими снимками в соцсетях. Однако, по словам 38-летнего Лаврентьева, у них с женой иногда случаются ссоры.

«У нас есть правило: мы не повышаем друг на друга голос, — делится секретом примирения Антон. — Когда один из нас переходит на повышенные тона, другой может напомнить о нашей договоренности и уйти до того момента, пока человек не успокоится. Мы с женой учимся постоянно, и, конечно, у нас есть свой семейный психолог, с которым долго работали над собой».

С умом звезды подходят также к воспитанию маленького сына Тео. Малыш появился на свет в марте, и родители до сих пор с интересом осваивают новые для себя роли.

«Сейчас я молодой отец. Безусловно, жизнь разделилась на до и после. Но не могу сказать, что спрашиваю себя: «Боже, как я жил до этого?». Я помню, каким был до появления ребенка. Но то, что происходит сейчас, удивительно. У нас есть «свой» человек, мы его сделали. Еще немного, и он начнет ползать», — говорил Лаврентьев в онлайн-шоу «ОК на связи!».

Напомним, что супруги познакомились на съемках программы «Орел и решка», где оба выступали ведущими. Первое время пара скрывала отношения, а в 2019-м Антон публично признался Алине в любви.