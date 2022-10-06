. 14 великолепных мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты
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14 великолепных мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

14 великолепных мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты

В обществе во все времена существовали различные каноны красоты, которых люди старались придерживаться, чтобы соответствовать общепринятым представлениям об идеальной внешности. Однако в мире регулярно рождаются люди, которые вдребезги разбивают эти стандарты. И всё благодаря тому, что их их образ (а иногда и взгляд на мир) кардинально отличаются. В школе и университете эти «революционеры» часто сталкиваются с непониманием окружающих и даже осуждением с их стороны.

Современные реалии позволяют противостоять этому несправедливому натиску и взращивать свою индивидуальность. Именно этой возможностью воспользовались парни, чьи фото представлены ниже. Они приняли свои природные особенности и превратили их в собственные «фишки», которые помогают им уверенно шагать по жизни и получать от этого удовольствие.

Санель Джунион Ксаба — модель

Мустафа Саиди — модель

Карим Муссо — модель

Карим — парень с очень необычной внешностью. Женская структура лица делает его невероятно женственным и утончённым. Эта особенность невероятно понравилась модным домам, которые наперебой засыпали парня выгодными предложениями. На данный момент Карим взял перерыв в модельном бизнесе, но обещал вернуться в ближайшем будущем.

Ральф Суффрант — модель

Чжэнъян Чжан — модель

Бера Иванишвили — модель, певец

Алессандро Манфредини — модель

Итальянцу Аллесандро слегка за 50, но он является одной из самых известных мужских моделей, которая активно учавствует в различных рекламных кампаниях и фотосессиях. Мужчина смог создать захватывающий, брутальный образ, главной фишкой которого является его безупречно выстриженная и густая борода. Похвастаться такой растительностью сможет далеко не каждый мужчина, поэтому можно с уверенностью сказать, что Аллесандро здорово повезло.

Майкл Локли — модель

Роан Лоуч — модель

Самуэль Фрайберг — блогер

Стас Милеев — блогер, модель

Кукольная внешность и скульптурное лицо Стаса заинтересовали многие модельные агентства, благодаря чему парня стали часто приглашать на показы и съёмки.

Кейн Баффонг — модель

Кристиано — актёр

Чак Джуниор Ачик — модель

Яркая внешность Чака — результат британско-нигерийского происхождения. Популярность в модельном мире к нему пришла после работы с брендом Calvin Klein.

Здесь вы можете посмотреть на удивительных девушек, которых природа наградила необычной, но очень запоминающейся внешностью.

# Интересное
По материалам: twizz

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