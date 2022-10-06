. 15 работ проекта «Не перепутай!», которые спасут вас от неразберихи с вещами, которые называются очень похоже
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15 работ проекта «Не перепутай!», которые спасут вас от неразберихи с вещами, которые называются очень похоже

15 работ проекта «Не перепутай!», которые спасут вас от неразберихи с вещами, которые называются очень похоже

В мире так много слов и вещей, что в них очень легко запутаться. Особенно, если они выглядят почти одинаково или называются похоже. Эта проблема стала причиной возникновения крутого проекта «Не перепутай!», который призван спасать людей, дабы они не упали в грязь лицом и не перепутали что-нибудь похожее в самый неподходящий момент. Вот несколько примеров:

Дабы не опозориться перед астрономом

Дабы не опозориться перед музыкантами

Разбираемся в подозрительно волшебных инструментах


Дабы не опозориться перед Колумбом

Продолжаем тему

Ох уж эти нарицательные словечки

Вот это поворот

Комментаторы усугубили ситуацию, заметив, что то дерево, которое многие называют акацией, на самом деле называется робиния.

Дабы не опозориться перед пчёлами

Дабы не удариться чем-нибудь не тем

Дабы не перегаттор…

Дабы не опозориться перед энергетиком

Великая битва «ашек» и «бэшек» объявляется открытой

Легендарное

А у нас есть целый пост о том, как в этом году 3 сентября в интернете отмечали.

Изучаем колбаску

Дабы не опозориться в переписке

А здесь мы собрали для вас фотографии вещей, которые очень старательно притворяются чем-то другим.

# Интересное
По материалам: twizz

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