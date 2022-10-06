. 16 фотографий, на которых человек и животные оказались на чрезвычайно маленьком расстоянии друг от друга

Человек — это часть природы. И как бы он не хотел стать её хозяином, она всё равно всегда найдёт, что ему преподнести в ответ. Поэтому людям остаётся только одно — найти гармонию с природным миром и подружиться с её представителями. Тем более многие из них очень заинтересованы в знакомстве с прямоходящими. А человек, в свою очередь, совсем и не против обзавестись новыми друзьями в лице лемурчиков, слонов и других прекрасных представителей животного мира.

Сегодня мы собрали для вас 16 фотографий, на которых человек стал чуточку ближе к удивительным созданиям природы.

На одной волне с опасным хищником

Лапки лемура вари

Сегодня утром каталась на велосипеде по казахской степи и по дороге сделала селфи с верблюдом

Встреча с косаткой во время вейксёрфинга у берегов Сан-Диего и селфи на всю жизнь

Многие комментаторы не могли поверить своим глазам, что это не фотошоп. Но парень действительно оказался счастливчиком и успел запечатлеть редкий момент встречи с проплывающими мимо косатками.

Присел на дорожку

Всё, место занято, милые людишки

Лучше держитесь на расстоянии от диких пони на острове Ассатиг, даже если они займут ваше место.

Я работаю гидом на Антарктиде. Занимался своими делами, как вдруг этот парень захотел сделать селфи со мной

Сегодня голубь решил передохнуть у меня на плече

Незапланированная остановочка

Этот слоник приглядел себе новую штуку, чтобы почесать об неё своё пузико. Слоны часто используют стволы деревьев, нависающие ветки или камни, чтобы потереться о них и облегчить зуд или избавиться от паразитов на своём теле. В этот раз вместо дерева был выбран автомобиль.

С пассажирами в машине всё было в порядке, а вот самой машине не очень повезло.

Тааак-с, и что тут нас происходит?

Пойман с поличным

Под лучами весеннего солнышка она выглядит ещё прелестнее!

Иногда змеи могут быть не только хитрыми и хладнокровными хищниками, но и настоящими душечками. И здесь мы доказываем это целой серией фотографий пресмыкающихся очаровашек.

Поцелуйчик прямо в спину

Поймала мгновение

Проверяет, всё ли в порядке у меня с головой

А тут 17 любопытных доказательств, что матушка-природа таит в себе невероятную мощь.